Ахметов опроверг заявление Зеленского о втягивании в госпереворот

Бизнесмен подтвердил намерение и дальше защищать "свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова".

Бизнесмен Ринат Ахметов ответил на касающиеся его заявления президента Владимира Зеленского во время сегодняшнего пресс-марафона.

Об этом сообщила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - заявил Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что "как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны" и впредь будет защищать "свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова".

"И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - резюмировал бизнесмен.

Во время сегодняшнего пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготавливаемой при участии россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота. Глава государства сообщил, что, по агентурным данным, представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие в этом Рината Ахметова.

По мнению президента, это операция, и Ахметова втягивают в войну против Украины. Зеленский подчеркнул, что не владеет информацией, знает ли сам Ахметов об этом.

Кроме того, Зеленский заявил, что Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз Партии регионов и "Народного фронта".

После высказываний президента в адрес Ахметова обвалились еврооблигации его холдинга ДТЭК.

24 ноября народные депутаты СН и первый вице-спикер Александр Корниенко обнародовали совместное заявление об "олигархическом шантаже против государства" на телеканалах Рината Ахметова.

Группа Украина, акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, назвала совместное заявление "Слуг народа" о бойкоте каналов холдинга "попыткой очернить репутацию каналов и их сотрудников".