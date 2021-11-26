Самолет с главой МИД Швейцарии, следовавший в Китай, незапланированно сел в РоSSии
Из-за технических неполадок борт приземлился в Новосибирске, а затем улетел в Москву.
Самолет на борту которого находился глава Министерства иностранных прав Швейцарии Игнацио Кассис незапланированно приземлился в роSSийском Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Швейцарии, самолет, направлявшийся в Китай, из-за технических неполадок был перенаправлен в Москву.
В столице РФ должны провести экспертизу, которая покажет, сможет ли самолет лететь в Китай.
РоSSийское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что самолет Falcon 900EX уже сел в Домодедово. По словам собеседника агентства, вылет самолета запланирован на субботу.
Ранее сообщалось, что борт ВВС Швейцарии вылетел из Новосибирска и вернулся туда по технической причине, после чего командир решил следовать в Москву для полного устранения неисправностей.