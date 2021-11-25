Канада рассматривает два варианта военной помощи Украине на фоне роSSийской угрозы, – СМИ

Один из них – передислокирование военного корабля в Черное море.

Канада рассматривает возможность усилить свою военную миссию в Украине на фоне наращивания сил Россией около границ.

Недавно назначенная министр обороны Анита Ананд рассматривает два варианта, пишет The Globe and Mail со ссылкой на источники.

Первый – отправка нескольких сотен военных в дополнение к тем солдатам, которые уже находятся в Украине с учебной миссией.

Второй – переместить военный корабль в Черное море или передислоцировать истребители CF-18 из Румынии.

Решение о предоставлении дополнительной помощи еще не принято.

В Украине с 2015 года регулярно находятся около 200 военных инструкторов. В рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER они тренируют украинских военных на Яворивском полигоне. Эта программа действует как минимум до 2022 года, пишет "Радио Свобода".

Напомним, 22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в помощи в случае нового наступления РоSSии.

По данным украинской разведки, РоSSия накопила около 92 000 своих военных около границ Украины и может пойти в наступление в январе-феврале 2022 года. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах его границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

Между тем, страны-партнеры Украины предупреждают РоSSию об ответственности в случае нового наступления. Штаты рассматривают в качестве ответной меры новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровода "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.