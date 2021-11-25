Тимошенко призвала найти виновных в энергетическом кризисе

Украина оказалась в состоянии реального энергетического коллапса из-за незакачки достаточно газа в газовые хранилища и незаложения угля на склады. И виновные должны быть наказаны. Такое мнение высказала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе состоявшегося в Никополе расширенного заседания Ассоциации общин зон наблюдения АЭС.

По ее словам, НАК «Нафтогаз», имея летом на своем счету почти 2 миллиарда долларов, не использовал эти деньги для того, чтобы закачать необходимый минимум – 25-27 миллиардов кубов газа, а для государственных нужд было закачано лишь 10 миллиардов кубов.

«За то, что Украина несет сотни миллиардов убытков в бюджетной сфере и гигантские убытки в реальном секторе экономики, несут ответственность конкретные люди. Вчера я подала в полицию заявление о преступлении. А также мы зарегистрировали временную следственную комиссию и вскоре за нее в парламенте проголосуем, чтобы выяснить, кто конкретно 2 миллиарда долларов, которые были на счету «Нафтогаза», украл и не закачал газ в газовые хранилища», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Также она отметила, что из необходимых 2,5 млн. тонн угля на склады положили 700 тысяч тонн.

«Поэтому сейчас мы «живем» за счет аварийных перетоков электроэнергии из Беларуси. При этом имея возможность вдвое больше выработать электроэнергии, чем нам нужно. На таких конкретных примерах мы видим, что такое отсутствие эффективного управления страной», – убеждена Юлия Тимошенко.

В ходе расширенного заседания Ассоциации общин зон наблюдения АЭС участники мероприятия особое внимание обратили на вопрос задержки распределения между местными бюджетами 137,5 миллиона гривень субвенций из государственного бюджета на финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зон наблюдения.

«Нужно вернуть ту систему поддержки людей, проживающих в этой зоне, и для органов местного самоуправления, которая существовала раньше. Речь идет о льготных ценах на электроэнергию для населения и направлении 1% от оборота от реализации электроэнергии атомными электростанциями в местные бюджеты. Люди, проживающие в опасной экологической зоне, должны чувствовать внимание государства», – подытожила лидер «Батькивщины».