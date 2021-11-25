Швеция считает неэффективным формат Трехсторонней группы по Донбассу

"Но даже в таком несовершенном виде такие форматы должны существовать".

Посол Швеции Тобиас Тиберг считает, что формат Трехсторонней группы неэффективен для решения вопроса войны на Донбассе.

Об этом дипломат заявил во время международного форума по восточной Украине "Преодоление конфликта на Донбассе", передает Суспильне.

"Если посмотреть на работу ОБСЕ и их роль в трехсторонней группе, где ОБСЕ является медиатором, мы можем быть разочарованы тем, что за многие годы этот формат не смог разрешить конфликт. Но даже в таком несовершенном виде такие форматы должны существовать. В июле 2020- го года был переподписан договор о прекращении огня, и выстрелов стало меньше", - сказал посол Швеции.

Он отметил, что РоSSия все больше усложняет работу ОБСЕ : не дает доступ к неподконтрольной Украине территории и подвергает сомнению "нормандский формат". Также РФ и подконтрольные ей боевики в Донбассе ограничивают возможность украинцев с оккупированной территории поддерживать контакт с согражданами в подконтрольных регионах.

Также посол Тиберг объявил, что Швеция планирует положить начало фонду, который будет способствовать диалогу и будет поддерживать устойчивость общин - "Фонд партнерства для устойчивой Украины". В его создании примут участие еще четыре страны: Великобритания, Швейцария, Канада и США .

Фонд будет финансировать ряд инициатив по повышению устойчивости пострадавших от войны областей, в частности предоставит технические советы правительству и предоставит инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ людей к государственным услугам на юге и востоке Украины.

Ранее специальный представитель ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил, что на Донбассе нарушений режима прекращения огня больше, чем до перемирия.