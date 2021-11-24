Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку спустя несколько часов после назначения

Магдалена Андерссон заявила, что не хочет возглавлять правительство, "легитимность которого будет подвергнута сомнению".

Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку спустя несколько часов после назначения
Магдалена Андерссон
Фото: thelocal.se

Всего через несколько часов после избрания премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку. Причиной послужил развал коалиционного правительства после голосования за бюджет.

Об этом сообщает шведское издание The Local.

"Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда одна партия уходит в отставку", - сказала журналистам социал-демократ Андерссон.

"Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет подвергнута сомнению", - добавила она.

Андерссон сказала, что надеется, что вскоре будет снова избрана на должность в качестве главы правительства меньшинства, в состав которого входят только социал-демократы.

После того, как Центристская партия отказалась от поддержки бюджета Андерссона, ее бюджет не имел достаточно голосов для принятия в парламенте. Законодатели же со 154 голосами против 143 приняли альтернативный бюджет, представленный оппозиционными партиями.

Бывшая глава министерства финансов Магдалена Андерссон стала первой женщиной во главе правительства в истории Швеции. Парламент назначил ее на этот пост утром 24 ноября.

54-летняя Андерссон сменила в должности Стефана Левена, который подал в отставку в начале ноября, перед тем передав ей полномочия лидера Социал-демократической партии Швеции. Левен был премьером с 2014 года, а Андерссон все это время руководила министерством финансов.

По шведской системе парламентаризма кандидату в премьер-министры для назначения на должность не нужно набирать большинство голосов депутатов. Он должен получить менее половины голосов "против".

Против кандидатуры Андерссон проголосовали 174 из 349 депутатов Риксдага. Один голос больше – и она бы не стала премьером.

Андерссон должна была официально возглавить правительство после встречи с королем Карлом XVI Густавом в пятницу.

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