В случае нового вторжения РоSSии Рада сможет собраться через несколько часов, – Корниенко

По его словам, на пленарной неделе это реально сделать через несколько часов, на непленарной – максимально за восемь.

В случае нового вторжения РоSSии Рада сможет собраться через несколько часов, – Корниенко
Фото: Макс Требухов

В случае нового вторжения РоSSии на территорию Украины Верховная Рада сможет собраться на протяжении нескольких часов.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода".

"У Верховной Рады может быть только один план – если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, или сделать соответствующие голосования, она должна в течение нескольких часов собраться. Понятно, что кто не в Украине, им труднее это будет сделать. Но по Украине, если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал за пару часов собраться есть. Если неделя работы по округам, то думаю, что восьми часов – это самые отдаленные уголки», – сообщил он.

Корниенко также добавил, что в случае активных военных действий в отношении депутатов будут использовать средства защиты, чтобы они могли голосовать за необходимые решения.

Первый вице-спикер также отметил, что, по его мнению, митинги антивакцинаторов – часть плана дестабилизации, организованная из-за пределов Украины.

Напомним, 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РоSSия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале. По данным украинской разведки, атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

В Кремле заявили, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскировкой "агрессивных замыслов Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на роSSийскую дезинформацию сказал, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

На угрозу РоSSии остро отреагировали в странах Западной Европы и США. Сигналы поддержки звучали неоднократно, в том числе со стороны сопредседателя группы поддержки Украины в Конгрессе, который также является членом разведывательного комитета Палаты представителей, Брайана Фитцпатрика. Он сказал, что Белый дом должен сдержать обязательства перед Киевом и сделать все в своих силах для того, чтобы помочь Украине в случае новой агрессии со стороны РоSSии.

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