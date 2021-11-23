Минздрав продлил контракт с Pfizer на два года – будет поставлено 50 млн доз вакцин

Министерство здравоохранения Украины продлило контракт с американской компанией Pfizer по поставке вакцины от коронавируса. За два следующих года должны поставить 50 млн доз, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября.

Таким образом, ежегодно государство будет получать по 25 млн доз. Есть уже четкие сроки поставок.

"Вакцина будет использоваться для дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций", – отметил министр.

Смешивание вакцин

Ляшко добавил, что согласно рекомендациям можно сочетать мРНК-вакцины, то есть Pfizer + Moderna. После первой прививки одним из этих препаратов второй можно делать другим. То же касается вакцины AstraZeneca – после нее можно использовать мРНК-препарат.

"Смешивание других типов сейчас пока не предусмотрено. После Coronavac колоть Moderna или Pfizer не рекомендуется", – отметил он.

Напомним, что по состоянию на сейчас в Украине полностью иммунизировано 10 млн человек. Получить прививку от ковида можно в пунктах вакцинации, перечень которых обнародован и постоянно обновляется Министерством здравоохранения. Каждый человек может сам выбрать, каким препаратом хочет привиться.