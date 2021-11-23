Испания запретила въезд для невакцинированных украинцев

С 22 ноября власти Испании исключили Украину из перечня стран, на резидентов которых не распространяются общие ограничения по въезду в страну. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании .

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Только полный курс вакцинации

Начиная с 22 ноября будет разрешен въезд в Испанию украинцев, прошедших полный курс вакцинации против covid-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Указанное правило распространяется на лиц старше 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении вакцинированных родителей.

В то же время въезд для невакцинированных украинцев будет разрешаться только в отдельных случаях при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие covid-19 или справки о выздоровлении. В частности, такие визиты должны относиться к категории «существенные поездки».