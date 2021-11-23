Зеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президента

Шурма будет отвечать за экономический блок.

Зеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президента
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генерального директора "Запорожстали" Ростислава Шурму замглавы Офиса президента.

Об этом сообщается в указе №592/2021 от 23 ноября.

Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента, в частности, подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове, окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана (экономическая теория).

В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 годах занимал должность генерального директора металлургического завода "Запорожсталь", входящего в "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. В последнее время Ростислав Шурма был членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Шурма в прошлом был членом Партии регионов, Индустриальной партии, а в 2019 году баллотировался в Верховную Раду под шестым номером в списке "Оппоблока" вместе с Евгением Мураевым, Александром Вилкулом, Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым. Партия набрала всего 3% голосов и в Верховную Раду Шурма не попал.

В четвертом созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Игоря Шурмы, который является его отцом.

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