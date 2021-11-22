Испания ужесточила условия въезда для украинских туристов

Новые правила вступили в силу с 22 ноября.

Испания ужесточила условия въезда для украинских туристов

Испания исключила Украину из перечня стран, на резидентов которых не распространяются общие ограничения по въезду в эту страну. Таким образом, с 22 ноября 2021 попасть в Испанию смогут только полностью вакцинированные от коронавируса туристы из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании.

Согласно обновленным правилам, въезд в Испанию будет разрешаться гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения (то есть (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Modernа, Coronavac/ Sinovac, Sinopharm) или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Со дня получения последней дозы вакцины должно пройти 14 дней.

Указанное правило распространяется на лиц старше 12 лет и больше. Дети до 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Также украинцы (в том числе дети), которые путешествуют в Испанию, должны заполнить форму санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или получить QR -код в приложении Spain Travel Health-SpTH, который проверяют перевозчики перед посадкой и после въезда в страну).

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health на телефон) и получить QR-код, который проверяют перевозчики перед посадкой и после въезда в страну.

Кроме того, Испания разрешила въезд для невакцинированных лиц (при условии предоставления справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19), если причина посещения страны относится к пункту "существенные путешествия".

Напомним, несмотря на исключение Украины из "зеленого" списка, открытыми для вакцинированных украинцев остается большинство стран Европы.

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