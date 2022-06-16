ЕС ужесточила кодекс поведения в борьбе с дезинформацией

Предусматривается усиление борьбы с "дипфейками".

ЕС ужесточила кодекс поведения в борьбе с дезинформацией
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Еврокомиссия представила ужесточенный кодекс поведения в борьбе с дезинформацией, уже подписанный такими интернет-гигантами, как Google и Twitter, сообщает DW.

Обновленная версия кодекса, согласованная на фоне пандемии коронавируса и немотивированной полномасштабной войны РоSSии в Украине, предусматривает в числе прочего усиление борьбы с так называемыми "дипфейками" (Deep Fakes), то есть, очень правдоподобной дезинформацией, в чем преуспела роSSийская пропаганда, информирует ZN.ua.

Интернет-пользователи должны будут получить более эффективные инструменты для распознавания и маркировки фейков. Так называемый фактчекинг расширят на всех языках стран Евросоюза. Для борьбы с дезинформацией предлагается в числе прочего лишать распространителей фейков доходов от рекламы.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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