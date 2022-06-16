ЕС ужесточила кодекс поведения в борьбе с дезинформацией

Еврокомиссия представила ужесточенный кодекс поведения в борьбе с дезинформацией, уже подписанный такими интернет-гигантами, как Google и Twitter , сообщает DW .

Обновленная версия кодекса, согласованная на фоне пандемии коронавируса и немотивированной полномасштабной войны РоSSии в Украине, предусматривает в числе прочего усиление борьбы с так называемыми "дипфейками" (Deep Fakes), то есть, очень правдоподобной дезинформацией, в чем преуспела роSSийская пропаганда, информирует ZN.ua .