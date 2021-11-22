"Талибан" запретил женщинам появляться в телевизионных драматических шоу
Кроме этого, теперь запрещена трансляция зарубежных фильмов, "пропагандирующих иностранные ценности".
В Афганистане власти "Талибана" запретили женщинам появляться в телевизионных шоу-драмах. Это ограничение прописано в новых правилах для телеканалов, введенных правительством талибов, пишет BBC.
Журналисткам и ведущим приказали носить на голове платки во время эфиров, но в правилах не указано, как именно. Репортеры считают некоторые инструкции слишком расплывчатыми.
Также запретили трансляцию фильмов, противоречащих принципам шариата и исламского права и афганским ценностям. Запрещенные комедийные и развлекательные шоу, оскорбляющие религию или считающиеся оскорбительными для афганцев.
Кроме этого, талибы настаивают на прекращении трансляции зарубежных лент, "пропагандирующих иностранные культурные ценности".
Член журналистского профсоюза в Афганистане Худжатулал Муджаддеди сказал, что эти правила оказались неожиданными. По его словам, некоторые из новшеств непрактичны и их полное исполнение может привести к закрытию каналов.
Напомним, за последние 20 лет афганские женщины добились возвращения ряда основных прав, но сейчас их достижения оказались под угрозой. Лидеры "Талибана" обещали подстраиваться к переменам в Афганистане, однако действия талибов все больше не соответствуют обещаниям.
Осенью стало известно, что женщины в Афганистане смогут продолжить обучение в университетах, в частности в аспирантуре, но классы будут разделять по признаку пола и обязательно будет исламская одежда.
Также талибы закрыли министерство по делам женщин и заменили его министерством добродетели, когда-то соблюдавшего строгие религиозные доктрины.
В сентябре назначенный талибами мэр Кабула Хамдулла Номани приказал женщинам, работающим в муниципалитете столицы Афганистана, не выходить на работу. Исключения возможны только при условии, что их работу не могут выполнять мужчины.