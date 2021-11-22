"Талибан" запретил женщинам появляться в телевизионных драматических шоу

Кроме этого, теперь запрещена трансляция зарубежных фильмов, "пропагандирующих иностранные ценности".

"Талибан" запретил женщинам появляться в телевизионных драматических шоу
Фото: menafn

В Афганистане власти "Талибана" запретили женщинам появляться в телевизионных шоу-драмах. Это ограничение прописано в новых правилах для телеканалов, введенных правительством талибов, пишет BBC.

Журналисткам и ведущим приказали носить на голове платки во время эфиров, но в правилах не указано, как именно. Репортеры считают некоторые инструкции слишком расплывчатыми.

Также запретили трансляцию фильмов, противоречащих принципам шариата и исламского права и афганским ценностям. Запрещенные комедийные и развлекательные шоу, оскорбляющие религию или считающиеся оскорбительными для афганцев.

Кроме этого, талибы настаивают на прекращении трансляции зарубежных лент, "пропагандирующих иностранные культурные ценности".

Член журналистского профсоюза в Афганистане Худжатулал Муджаддеди сказал, что эти правила оказались неожиданными. По его словам, некоторые из новшеств непрактичны и их полное исполнение может привести к закрытию каналов.

Напомним, за последние 20 лет афганские женщины добились возвращения ряда основных прав, но сейчас их достижения оказались под угрозой. Лидеры "Талибана" обещали подстраиваться к переменам в Афганистане, однако действия талибов все больше не соответствуют обещаниям.

Осенью стало известно, что женщины в Афганистане смогут продолжить обучение в университетах, в частности в аспирантуре, но классы будут разделять по признаку пола и обязательно будет исламская одежда.

Также талибы закрыли министерство по делам женщин и заменили его министерством добродетели, когда-то соблюдавшего строгие религиозные доктрины.

В сентябре назначенный талибами мэр Кабула Хамдулла Номани приказал женщинам, работающим в муниципалитете столицы Афганистана, не выходить на работу. Исключения возможны только при условии, что их работу не могут выполнять мужчины.

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