"Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе", – Кулеба в ответ на дезинформацию РоSSии

РоSSия повысила интенсивность дезинформации, в том числе и с ложными обвинениями Украины в подготовке "военного нападения" на Донбассе.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – отметил он.

Кулеба добавил, что государство вместе с Германией и Францией упорно работает над оживлением "Нормандского формата".

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их срывать. В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания РоSSии от дальнейших агрессивных действий", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

После заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что на зиму РоSSия планирует новую масштабную атаку на Украину, в Кремле в очередной раз начали обвинять НАТО в "накачивании Украины оружием", а наше государство - в "агрессивных замыслах".

Напомним, по данным украинской разведки, РоSSия накопила более 92 тысяч военных вокруг украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или начале февраля.