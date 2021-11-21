Мы достаточно сильны, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор – Порошенко в поздравлении

Политик считает, что свобода не дается навсегда, за нее нужно сражаться каждый день.

Украинское патриотическое сообщество достаточно сильно для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Об этом в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул: свобода никогда не дается раз и навсегда, за нее нужно бороться каждый день, сообщает пресс-служба партии.

"И через семнадцать лет после Оранжевой Революции, и через восемь лет после начала Революции Достоинства мы уверены – шанс, который эти события открыли перед Украиной, наше поколение не потеряло. Мы отстояли свободу и независимость. Мы – среди немногих стран, сохранивших демократию в этой части мира", – отметил Порошенко.

Лидер партии считает, что сейчас во власти есть люди, "для которых достоинство и европейский выбор не представляли никакой ценности".

Порошенко напомнил: в ноябре 2013 года первой на Майдан вышла украинская молодежь, возмущенная решением властей остановить евроинтеграцию Украины.

"Восстановление курса на членство в Европейском Союзе стало одним из главных требований Революции Достоинства. Выполняя эту свободу, наша команда подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и затем выиграла у Путина почти двухлетнюю дипломатическую борьбу за ее ратификацию. Переориентировали украинскую экономику с роSSийского рынка на рынок ЕС. "Открыли безвизовые двери в Европу для десятков миллионов украинцев. Безальтернативность стратегии на вступление в Евросоюз и НАТО закрепили в Конституции", - отметил он.

Порошенко считает, что сейчас власти прилагают недостаточные усилия для евроатлантической интеграции.

"Однако, если судить по конкретным делам и проектам, реальное движение Украины в Европу остановлено. Хуже того – во внутренней политике происходят процессы, которые отдаляют нас от Европейского Союза. Где борьба с коррупцией? Идет уничтожение свободы слова. Под прикрытием якобы борьбы с олигархами власти хотят захватить все телеканалы, чтобы не звучало никакой критики. Чтобы было, как у Лукашенко. И это далеко не все, что они планируют", – высказался политик.

"Но годовщина Революции достоинства еще раз напоминает, чем завершаются в Украине попытки строить авторитаризм и диктатуру. Кто этого не понял, пусть спросит того же Януковича", - заметил Петр Порошенко.

Он считает, что есть поводы для тревоги, но нет места для пессимизма.

"Европейская Солидарность", гражданское общество, ветераны, волонтеры, миллионы и миллионы украинцев достаточно сильны для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Это – наше общее дело. Так же, как и оборона Украины от Путина, защита от роSSийской агрессии, от Кремля, который так и не смирился с европейским выбором Украины. Вместе мы – сила. И потому главные наши победы еще впереди", – подытожил Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко выступил на Международной конференции безопасности в ГалифаксеПорошенко выступил на Международной конференции безопасности в Галифаксе
Порошенко требует расследовать «вагнергейт» и восстановить уволенных разведчиковПорошенко требует расследовать «вагнергейт» и восстановить уволенных разведчиков
Кличко: Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей странеКличко: Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране
Порошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса УкраинцевПорошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса Украинцев
Вторая часть расследования Bellingcat: формально спецоперацию перенесли, чтобы не сорвать перемирие на ДонбассеВторая часть расследования Bellingcat: формально спецоперацию перенесли, чтобы не сорвать перемирие на Донбассе
Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокатыДело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты
Законопроект о столице отсрочивает выборы в районные советы, - БелоцерковецЗаконопроект о столице отсрочивает выборы в районные советы, - Белоцерковец
Порошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в УкраинеПорошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в Украине
Болгария голосует за президента, а также в третий раз за год проводит выборы в парламентБолгария голосует за президента, а также в третий раз за год проводит выборы в парламент
Порошенко требует развернуть войска на границе с БеларусьюПорошенко требует развернуть войска на границе с Беларусью
Последние новости
Подгружаем последние новости