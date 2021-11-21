Мы достаточно сильны, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор – Порошенко в поздравлении

Политик считает, что свобода не дается навсегда, за нее нужно сражаться каждый день.

Украинское патриотическое сообщество достаточно сильно для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Об этом в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул: свобода никогда не дается раз и навсегда, за нее нужно бороться каждый день, сообщает пресс-служба партии.

"И через семнадцать лет после Оранжевой Революции, и через восемь лет после начала Революции Достоинства мы уверены – шанс, который эти события открыли перед Украиной, наше поколение не потеряло. Мы отстояли свободу и независимость. Мы – среди немногих стран, сохранивших демократию в этой части мира", – отметил Порошенко.

Лидер партии считает, что сейчас во власти есть люди, "для которых достоинство и европейский выбор не представляли никакой ценности".

Порошенко напомнил: в ноябре 2013 года первой на Майдан вышла украинская молодежь, возмущенная решением властей остановить евроинтеграцию Украины.

"Восстановление курса на членство в Европейском Союзе стало одним из главных требований Революции Достоинства. Выполняя эту свободу, наша команда подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и затем выиграла у Путина почти двухлетнюю дипломатическую борьбу за ее ратификацию. Переориентировали украинскую экономику с роSSийского рынка на рынок ЕС . "Открыли безвизовые двери в Европу для десятков миллионов украинцев. Безальтернативность стратегии на вступление в Евросоюз и НАТО закрепили в Конституции", - отметил он.

Порошенко считает, что сейчас власти прилагают недостаточные усилия для евроатлантической интеграции.

"Однако, если судить по конкретным делам и проектам, реальное движение Украины в Европу остановлено. Хуже того – во внутренней политике происходят процессы, которые отдаляют нас от Европейского Союза. Где борьба с коррупцией? Идет уничтожение свободы слова. Под прикрытием якобы борьбы с олигархами власти хотят захватить все телеканалы, чтобы не звучало никакой критики. Чтобы было, как у Лукашенко. И это далеко не все, что они планируют", – высказался политик.

"Но годовщина Революции достоинства еще раз напоминает, чем завершаются в Украине попытки строить авторитаризм и диктатуру. Кто этого не понял, пусть спросит того же Януковича", - заметил Петр Порошенко.

Он считает, что есть поводы для тревоги, но нет места для пессимизма.

"Европейская Солидарность", гражданское общество, ветераны, волонтеры, миллионы и миллионы украинцев достаточно сильны для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Это – наше общее дело. Так же, как и оборона Украины от Путина, защита от роSSийской агрессии, от Кремля, который так и не смирился с европейским выбором Украины. Вместе мы – сила. И потому главные наши победы еще впереди", – подытожил Порошенко.