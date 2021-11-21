Перед этим, по словам главы разведки, РФ преследует цель дестабилизировать ситуацию митингами и протестами.

РоSSия сосредоточила более,чем 92 000 военных возле украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.

Он заявил, что такая атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Фото: Military Times

Именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна пройти серия "психологических операций", чтобы дестабилизировать Украину и взорвать ее способность бороться.

"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти", – заявил Буданов.

Он объяснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией , а также связаны с экономикой и энергообеспечением. Буданов также заявил, что РоSSия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта".

Глава разведки убежден, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши также является частью роSSийских усилий.

"Они хотят создать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой, и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство", – сказал Буданов.

Буданов подчеркнул, что военные учения "Запад", проведенные РФ ранее, показали, что они способны одновременно высадить до 3500 десантников и спецназовцев.

"Атака, которую готовит РоSSия, сказал Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в начавшемся в 2014 году конфликте, в результате которого погибло 14 000 украинцев", - добавили в СМИ со ссылкой на информацию от Буданова.

Посольство РоSSии не ответило на запрос о комментарии. Так же пока отказался комментировать оценки Буданова Пентагон, но сослался на заявления по этому поводу министра США Ллойда Остина.

Напомним, в последнее время РоSSия снова начала концентрировать свои войска недалеко от границ Украины.

Украинские власти в течение двух недель отрицали новое скопление роSSийских сил вблизи границ, о котором сообщали западные медиа. Первыми об этом написали в газете Washington Post, потом Politico обнародовало фото роSSийской техники возле города Ельня, что в 300 км от украинской границы, впоследствии Bloomberg обнародовал предупреждение США о возможном новом вторжении РоSSии.

В Офисе президента между тем говорили, что информация о наращивании роSSийских войск не имеет подтверждения, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал дезинформацией сообщения западных медиа о роSSийских войсках на территории Украины.

В конце концов 11 ноября Зеленский признал, что недалеко от украинских границ сосредоточено около 100 000 роSSийских военных.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предполагает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может быть хитрым маневром, которым РоSSия маскирует подготовку к новой агрессии против Украины.

Аналогичное мнение об использовании мигрантов для отвлечения внимания от действий РоSSии выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен несколько дней назад во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США сообщил, что кризис с мигрантами на белорусской границе – часть операции РФ по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Резников также сказал, что РоSSия накапливает войска на границах Украины, чтобы наращивать панику и усиливать страх среди украинского населения.