Байден временно передаст президентские полномочия Гаррис

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

У американского президента на пятницу запланирована колоноскопия (диагностическая процедура, во время которой врач осматривает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда), предусматривающая анестезию.

Пока Байден будет без сознания, обязанности президента будет выполнять Гаррис. Она станет первой женщиной с президентскими полномочиями в истории США .

Президент Байден пройдет медицинскую процедуру в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесда возле Вашингтона.

This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

Подобные случаи в истории США уже были. Президент Джордж Буш-младший дважды передавал полномочия вице-президенту, когда делал колоноскопию в 2002 и 2007 годах.