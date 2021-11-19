Байден временно передаст президентские полномочия Гаррис

Президент США пройдет колоноскопию под анестезией.

Байден временно передаст президентские полномочия Гаррис
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

У американского президента на пятницу запланирована колоноскопия (диагностическая процедура, во время которой врач осматривает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда), предусматривающая анестезию.

Пока Байден будет без сознания, обязанности президента будет выполнять Гаррис. Она станет первой женщиной с президентскими полномочиями в истории США.

Президент Байден пройдет медицинскую процедуру в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесда возле Вашингтона.

This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical.

— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

Подобные случаи в истории США уже были. Президент Джордж Буш-младший дважды передавал полномочия вице-президенту, когда делал колоноскопию в 2002 и 2007 годах.

Байдену в субботу, 20 ноября, исполняется 79 лет. Он является самым старым избранным президентом в истории США, и при этом говорил, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

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