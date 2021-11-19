Байден временно передаст президентские полномочия Гаррис
Президент США пройдет колоноскопию под анестезией.
Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.
У американского президента на пятницу запланирована колоноскопия (диагностическая процедура, во время которой врач осматривает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда), предусматривающая анестезию.
Пока Байден будет без сознания, обязанности президента будет выполнять Гаррис. Она станет первой женщиной с президентскими полномочиями в истории США.
Президент Байден пройдет медицинскую процедуру в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесда возле Вашингтона.
This morning, the President will travel to Walter Reed Medical Center for a routine physical.