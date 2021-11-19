Кличко: Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет бороться, чтобы сохранить местное самоуправление для Киева и всей Украины. Об этом он сказал в интервью «Цензору», комментируя вопрос о законе о столице, который пытается принять Банковая.

«Я всегда говорил, что нельзя писать и принимать законы, руководствуясь политической целесообразностью, чьими-то политическими интересами. А в данном случае речь идет о наступлении на местное самоуправление, которое в любом современном европейском государстве является фундаментом демократии. Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране. Это очень важная вещь!» - заявил Виталий Кличко.

По его словам, принятие закона о столице может привести к коллапсу управления в столице и дополнительному социальному напряжению в городе. Поэтому его текст он направил на экспертизу в ведущие европейские структуры.

«Мы направили запрос, не дожидаясь Верховной Рады, к европейским партнерам и получили 20 страниц замечаний. Обращался к господину Андреасу Киферу – генеральному секретарю Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. К господину Георгу Мильбрандту, спецпредставителю Германии по местному самоуправлению. К Венецианской комиссии, ждем ответа», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что законопроект «слуг» о столице противоречит Конституции. Еще в 2003 году Конституционный суд выносил решение, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской государственной администрации.

«Если исполнительная и законодательная власть объединены, то мэр, которого люди избрали с его программой, имеет возможность реализовывать то, что пообещал. И этот мэр – ответственен исключительно перед громадой города. А какие риски несет этот закон? Во-первых, он противоречит Конституции. И мы будем обжаловать его и обращаться к киевлянам. Обращаться с простым вопросом: вы хотите, чтобы вам назначали власть сверху? Или хотите иметь демократическое право избирать власть в своем городе? Я убежден, что киевляне хотят выбирать человека, который будет отвечать перед ними за изменения в их доме, микрорайоне, районе, городе. А не чтобы им спускали сверху назначенца Банковой», - подчеркнул Кличко.

Лидер «УДАРа» также отметил, что Украина должна внедрять европейские стандарты жизни и европейские законы.