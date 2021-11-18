Рада решила расследовать смерть депутата Полякова

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 18 ноября, приняла постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию смерти народного депутата Украины Антона Полякова.

За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.

Временная следственная комиссия создана по инициативе его невесты, депутата Анны Скороход, которая уверена, что Полякова убили.

"Учитывая резонансность убийства народного депутата Украины Полякова А.Е. и многочисленные нарушения норм закона в ходе досудебного расследования, Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию, разобраться и выяснить все причины и обстоятельства", - говорится в пояснительной записке.

Главой ВСК будет Скороход.

Напомним, что 33-летний Поляков скончался в ночь на 8 октября.

Депутат потерял сознание на заднем сиденье автомобиля такси. Водитель машины рассказал, что подобрал депутата за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. В машине Полякову стало плохо, у него началась тошнота.

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, но реанимационные меры результата не дали и мужчина скончался.

Было начато уголовное производство, в рамках которого установлена причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца. Позже токсикологическая экспертиза обнаружила в его теле следы алкоголя, метадона и димедрола.

Полиция рассматривает версию естественной смерти в результате передозировки, но не исключает и отравления Полякова.

Депутат Поляков был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В ноябре 2019 его вместе с Анной Скороход исключили из фракции, после чего он вошел в состав группы "За майбутне".