Организаторы "Марша за Киев" устроили под КГГА митинг против повышения тарифов на общественный транспорт

Организаторы "Марша за Киев " устроили митинг под Киевской городской государственной администрацией против подорожания стоимости проезда в общественном транспорте в 2,5 раза.

Участники акции считают необоснованным предложение увеличить тарифы до 20 гривен за разовую поездку, говорится на странице "Марша за Киев " в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Мы не понимаем, почему должны платить 2 990 гривен за месячный абонемент на общественный транспорт, если за эти деньги можно 3 месяца колесить по Праге или месяц по Парижу", - отметили организаторы в сообщении.

Напомним, окончательное решение о подорожании разового билета на киевский транспорт еще не принято. Также вопрос пересмотра тарифов на проезд не будет рассматриваться до конца этого отопительного сезона.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, о необходимости повысить стоимость проезда заявили "Киевпасстранс" и столичный метрополитен. Они подчеркнули, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Кличко также заявил, что из-за роста цен на энергоносители появился выбор: повышать тарифы на отопление и горячую воду или удорожать проезд, чтобы наполнить бюджет.

16 ноября в КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозок пассажиров.

Согласно плану, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина"", стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок. Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.