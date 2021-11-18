Организаторы "Марша за Киев" устроили под КГГА митинг против повышения тарифов на общественный транспорт

Участники акции считают необоснованным предложение увеличить тарифы до 20 гривен.

Организаторы "Марша за Киев" устроили митинг под Киевской городской государственной администрацией против подорожания стоимости проезда в общественном транспорте в 2,5 раза.

Участники акции считают необоснованным предложение увеличить тарифы до 20 гривен за разовую поездку, говорится на странице "Марша за Киев" в Facebook.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Мы не понимаем, почему должны платить 2 990 гривен за месячный абонемент на общественный транспорт, если за эти деньги можно 3 месяца колесить по Праге или месяц по Парижу", - отметили организаторы в сообщении.

Напомним, окончательное решение о подорожании разового билета на киевский транспорт еще не принято. Также вопрос пересмотра тарифов на проезд не будет рассматриваться до конца этого отопительного сезона.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, о необходимости повысить стоимость проезда заявили "Киевпасстранс" и столичный метрополитен. Они подчеркнули, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости.

Кличко также заявил, что из-за роста цен на энергоносители появился выбор: повышать тарифы на отопление и горячую воду или удорожать проезд, чтобы наполнить бюджет.

16 ноября в КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозок пассажиров.

Согласно плану, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина"", стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок. Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.

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