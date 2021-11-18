Умер экс-командующий Сухопутными войсками Пушняков

Генералу, руководившему армией в 2014-2015 годах, было 67 лет.

В среду, 17 ноября, в возрасте 67 лет скончался бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск.

"Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватиевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. В первые годы роSSийско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь потери с родными и близкими умершего", - сообщается в фейсбуке командования.

Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области, окончил Харьковское военное танковое училище и военную академию. Воевал в Афганистане.

С 2007 года входил в руководство Сухопутных войск, а после начала роSSийской агрессии возглавил их на два года.

В декабре 2015 года он подал в отставку по собственному желанию.