Умер экс-командующий Сухопутными войсками Пушняков

Генералу, руководившему армией в 2014-2015 годах, было 67 лет.

В среду, 17 ноября, в возрасте 67 лет скончался бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск.

"Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватиевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. В первые годы роSSийско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь потери с родными и близкими умершего", - сообщается в фейсбуке командования.

Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области, окончил Харьковское военное танковое училище и военную академию. Воевал в Афганистане.

С 2007 года входил в руководство Сухопутных войск, а после начала роSSийской агрессии возглавил их на два года.

В декабре 2015 года он подал в отставку по собственному желанию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Блок рекламы


Похожие новости
Умер последний белый президент ЮАР, нобелевский лауреат де КлеркУмер последний белый президент ЮАР, нобелевский лауреат де Клерк
Экс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковидаЭкс-нардеп Звягильский умер от осложнений ковида
Умер бывший депутат Георгий КрючковУмер бывший депутат Георгий Крючков
Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от коронавирусаЛяшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от коронавируса
"Зеленый" сценарий не реализовался, до конца года количество умерших от COVID-19 может достичь 92 тыс., - KSE"Зеленый" сценарий не реализовался, до конца года количество умерших от COVID-19 может достичь 92 тыс., - KSE
ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего Полякова на 27 марта 2022 годаЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего Полякова на 27 марта 2022 года
В организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВДВ организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВД
В штабе ООС опровергли информацию о захвате украинскими войсками села возле ГранитногоВ штабе ООС опровергли информацию о захвате украинскими войсками села возле Гранитного
В США умер роSSийский бизнесмен, добившийся удаления из списка приближенных к ПутинуВ США умер роSSийский бизнесмен, добившийся удаления из списка приближенных к Путину
Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем, - полицияБрат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем, - полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости