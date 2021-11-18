Военные задержали на линии разграничения еще одного роSSийского боевика ЛНР

Задержанный воевал против Украины с 2018 года.

Фото: соцсети

Военнослужащие задержали на линии разграничения боевика "ЛНР", шедшего в сторону украинских позиций со снаряженным магазином от автомата Калашникова.

Об этом сообщил в среду, 17 ноября, пресс-центр Операции объединенных сил.

"Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет «ЛНР» и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины. Предварительно было установлено, что задержанный является уроженцем РоSSийской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на «должностях» стрелка, а затем помощника гранатометчика», - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 260 (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований), ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Накануне в социальных сетях появилась неподтвержденная информация о задержании боевика Александра Лопушняка из так называемой "7 чистяковской мотострелковой бригады".

Напомним, месяц назад оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала в районе КПВВ "Золотое" боевика, роSSийского гражданина Андрея Косяка.

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