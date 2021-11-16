СБУ предотвратила вывоз из Украины товаров военного назначения

Товары обнаружили и изъяли на одном из таможенных постов Киевской таможни.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения.

Как сообщает пресс-служба СБУ , двое жителей Днепропетровщины организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике. В дальнейшем они незаконно вывозили их в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

По данным правоохранителей, речь идет об авиационных насосах и контакторах. Товары обнаружили и изъяли на одном из таможенных постов Киевской таможни.

Следователями СБУ открыто уголовное производство, в рамках которого проведены обыски. Во время них изъято более 200 единиц товаров к авиационной технике (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, электронно-вычислительная техника, средства связи связи и т.д.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Напомним, ранее сегодня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении известному львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву.