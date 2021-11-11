Нардепу Леросу вручили подозрение за хулиганство в стенах парламента

Ему грозит от штрафа до ограничения свободы.

Внефракционному народному депутату Гео Леросу вручили подозрение в хулиганстве за его действия в стенах парламента. На прошлой неделе Лерос показал президенту Владимиру Зеленскому, приехавшему на представление кандидата на должность министра обороны, непристойный жест.

Сотрудники ДБР вручили подозрение во дворе дома, где он проживает, сообщил сам Лерос в Facebook. В ГБР отметили, что подозрение вручено за грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 000 грн) или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Поскольку Лерос является нардепом, поручение о вручении подозрения за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины согласовало и.о. Генпрокурора.

"Следователи ДБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 04 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал такие действия даже после отключения по решению председательствующего микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", - отметили в ДБР.

В Бюро считают, что в таких действиях нардепа есть цель – "создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу".

Согласно статье Конституции 105, за посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона.

На прошлой неделе во время выступления Лерос обратился к находившемуся в парламенте президенту и сказал, что "не боится сказать правду". Он назвал Владимира Зеленского "изменником", после чего показал ему средний палец. Спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить ему микрофон.

Нардеп Мария Мезенцева отметила, что такое поведение дискредитирует парламент перед международными партнерами, когда в рамках рассмотрения вопросов по теме дают субъективные оценки другим политикам и хамлят.

В тот же день фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой оценить и отреагировать на слова внефракционного нардепа Гео Лероса во время выступления в парламенте.

На этой неделе Регламентный комитет парламента рекомендовал Раде отстранить Лероса от 5 заседаний из-за нецензурного жеста в адрес президента.

Лерос и раньше был известен своими критическими и резкими высказываниями в адрес президента. Он попал в парламент по номеру 23 в списке партии "Слуга народа", в 2020 году был исключен из состава одноименной фракции.