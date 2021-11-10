В Украину прибыли около 500 беженцев из Афганистана, - СМИ

МВД ожидало прибытия около 5 тыс. беженцев, однако эти ожидания не оправдались.

В Украину прибыли около 500 беженцев из Афганистана, - СМИ
Фото: facebook.com/dms.Odesa

В Украину прибыли около 500 беженцев из Афганистана.

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел сообщают Українські Новини.

"Прибыли и находятся около 500 (беженцев из Афганистана, – ред.)", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, МВД ожидало прибытия около 5 тыс. беженцев, однако эти ожидания не оправдались.

Где сейчас находятся прибывшие в Украину беженцы из Афганистана, представитель ведомства не уточнил.

В конце августа сообщали, что в Одессу из киевского аэропорта "Борисполь" доставили 133 афганских беженцев.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что о статусе беженца попросили 65 эвакуированных в Украину граждан Афганистана.

Глава афганской общины в Киеве пожаловался на "очень плохие" условия для беженцев в Украине. По его словам, в Украине проживает около 5 000 афганцев, две тысячи из них находятся в стране нелегально или полулегально. В афганском обществе не понимают, как Украина будет принимать новых беженцев из Афганистана.

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