В Украину прибыли около 500 беженцев из Афганистана, - СМИ
МВД ожидало прибытия около 5 тыс. беженцев, однако эти ожидания не оправдались.
В Украину прибыли около 500 беженцев из Афганистана.
Об этом со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел сообщают Українські Новини.
"Прибыли и находятся около 500 (беженцев из Афганистана, – ред.)", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, МВД ожидало прибытия около 5 тыс. беженцев, однако эти ожидания не оправдались.
Где сейчас находятся прибывшие в Украину беженцы из Афганистана, представитель ведомства не уточнил.
В конце августа сообщали, что в Одессу из киевского аэропорта "Борисполь" доставили 133 афганских беженцев.
Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что о статусе беженца попросили 65 эвакуированных в Украину граждан Афганистана.
Глава афганской общины в Киеве пожаловался на "очень плохие" условия для беженцев в Украине. По его словам, в Украине проживает около 5 000 афганцев, две тысячи из них находятся в стране нелегально или полулегально. В афганском обществе не понимают, как Украина будет принимать новых беженцев из Афганистана.