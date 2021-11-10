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2021-11-10
Кабмин уволил главу ГСЧС
Чечеткин возглавлял спасателей более шести лет.
Фото: dsns.gov.ua
Кабинет министров уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, который возглавлял ее с мая 2015 года.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале.
Вместо Чечеткина временно полномочия главы ГСЧС будет выполнять начальник Главного управления ГСЧС в Ровенской области Сергей Крук.
Напомним, что Чечеткина возглавил ГСЧС, когда министром внутренних дел был Арсен Аваков. Летом 2021 года Авакова уволили, а его должность занял Денис Монастырский.