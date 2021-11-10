Кабмин уволил главу ГСЧС

Чечеткин возглавлял спасателей более шести лет.

Кабмин уволил главу ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

Кабинет министров уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, который возглавлял ее с мая 2015 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграмм-канале.

Вместо Чечеткина временно полномочия главы ГСЧС будет выполнять начальник Главного управления ГСЧС в Ровенской области Сергей Крук.

Напомним, что Чечеткина возглавил ГСЧС, когда министром внутренних дел был Арсен Аваков. Летом 2021 года Авакова уволили, а его должность занял Денис Монастырский.

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