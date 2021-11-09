Евросоюз ввел визовые ограничения для белорусских чиновников

Действия Брюсселя связаны с миграционным кризисом, создаваемым режимом Лукашенко.

Евросоюз ввел визовые ограничения для белорусских чиновников
Фото: gpk.gov.by

Европейский Союз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью в ответ на миграционный кризис, спровоцированный режимом Александра Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Визовые ограничения коснутся исключительно белорусских чиновников, связанных с режимом. Обычные граждане Беларуси продолжат пользоваться условиями соглашения, как и сейчас.

"Мы решительно осуждаем и отрицаем продолжающееся манипулирование миграцией со стороны белорусского режима. То, что Беларусь играет жизнью людей в политических целях, недопустимо. Сегодняшнее решение еще раз подтверждает нашу общую преданность продолжать борьбу с этой продолжающейся гибридной атакой", - заявил по этому поводу министр внутренних дел Словении Алеш Хойс. Его страна сейчас председательствует в ЕС.

Решение Европейской комиссии вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью вступили в силу в июле 2020 года. Согласно визовому соглашению, цена на шенгенские визы для белорусов снизилась до 35 евро, а срок выдачи сократили до 10 дней.

Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения визового режима для Беларуси. Она обязывает Беларусь принимать назад лиц, не имеющих права находиться на территории Евросоюза. В сентябре 2021 года Лукашенко внес в парламент проект закона о приостановлении соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии лиц, незаконно въехавших на территорию одной из сторон.

Кроме того, с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу.

В сентябре 2020 г. Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси за наблюдение ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.

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