Минздрав: Проверка наличия ковид-сертификата - законна и не является разглашением медицинской тайны

Медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что проверка наличия у граждан COVID-сертификата законна.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В последнее время в соцсетях появляются публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может потребовать показать документ, поскольку это - якобы нарушение прав граждан.

Некоторые спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить сертификат.

Министерство здравоохранения информирует, что согласно статье 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях , полученных при его медицинском обследовании.

То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет.

Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

"Отмечаем, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках", - отметили в Минздраве.

В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте.

Для того, чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организаторы должны проверить соответствующие документы у посетителей. Если посетители отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать им в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Однако в Украине продолжает расти статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение недостоверных данных в электронные базы. Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что будут наказывать и тех, кто их продает, и тех, кто покупает. Относительно перевозок - ответственность за поездки без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики.

Также уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять его.