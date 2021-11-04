Арахамия назвал трех "слуг народа", которые не будут вакцинироваться против ковида

Более 150 парламентариев рассказали, что уже получили прививку.

Арахамия назвал трех "слуг народа", которые не будут вакцинироваться против ковида
Фото: пресс-служба партии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех депутатов Верховной Рады, которые заявили, что не будут вакцинироваться против коронавируса. Они все трое из монобольшинства, это – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает "Украинская правда".

"У нас есть информация о тех людях, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы, – ред.). Многие люди сказали: "я не хочу распространять эту информацию". Ну, они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику (вакцинированных в парламенте – ред.)", - сказал он.

"Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А еще Дмитрук, да", - добавил Арахамия.

Ранее глава фракции "Слуга народа" рассказал УНИАН, что вчера через акцию "антивакцинаторов" он шел в Верховную Раду пешком и слышал обзывание в свой адрес.

"Пешком. Прошел в маске. Там, где "Парус", была большая пробка, там вышел и 27 минут шел пешком", - сказал Арахамия.

Он отметил, что пикетчики его узнавали и говорили, что "мы вандали". А он в ответ призвал их вакцинироваться – и тогда они будут здоровы.

Арахамия также добавил, что когда слышит от людей, что ковыда не существует, то ему с такими людьми "даже не хочется разговаривать".

Напомним, глава партии Александр Корниенко рассказал, что нардепу Дмитруку грозит исключение из "Слуги народа".

Ранее депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "НАШ" заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "вымышленной". Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе в Украине, депутат назвал "ловушкой".

В мае прошлого года депутат Богуцкая пришла в парламент в вязаной маске. Таким образом, она решила выразить протест против "ненормального карантина".

Отметим, что коронавирусом переболели многие депутаты Рады, спикер и вицеспикер. В начале ноября прошлого года ковид также перенес президент Владимир Зеленский.

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