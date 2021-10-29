ВАКС вынес первый приговор по соглашению с реальным лишением свободы, - НАБУ

Бывший директор Партизанского элеватора Владимир Деркач стал первым осужденным Высшим антикоррупционным судом по соглашению с реальным лишением свободы. Именно благодаря соглашению о признании виновности, директору филиала АО "ГПЗКУ" назначили наказание вдвое меньше максимального.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Это первый в истории ВАКС приговор, где согласно соглашению о признании вины лицо приговорено к реальному лишению свободы, а не получило условный срок", - сказано в сообщении.

По данным обвинения, в течение ноября - декабря 2019 года директор филиала АО "ГПЗКУ", злоупотребляя служебным положением, без разрешения собственника, организовал отгрузку зерна для реализации коммерческим структурам. Таким образом, чиновник завладел зерном общей стоимостью почти 15 млн грн, которое принадлежало ГПЗКУ.

В ходе расследования чиновник признал свою вину и согласился на соглашение со следствием. Следовательно, бывший глава филиала признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Благодаря соглашению, директору филиала АО "ГПЗКУ" назначили наказание вдвое меньше максимального - три с половиной года.

Согласно приговору, осужденный также лишен права занимать определенные должности на три года и должен заплатить штраф.

До вступления приговора в законную силу остается действующей мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,76 млн грн.

Партизанский элеватор находится в поселке Рыково (бывшие Партизаны) в Геническом районе Херсонской области. Он является филиалом Государственной продовольственно-зерновой корпорации.