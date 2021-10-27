В Украину прибыл глава МИД Швейцарии

Вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис приземлился в Одессе.

Вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис прибыл в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине.

"Вице-президент и Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис только что приземлился в Одессе. Теплый прием от главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого и МИД Украины", - говорится в сообщении дипломатического учреждения.

Приземлення в Одесі! Віце-Президент і Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії ??Ігнаціо Кассіс щойно приземлився в Одесі. Теплий прийом від голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького та @MFA_Ukraine #УкраїнаШвейцарія #URC2022 pic.twitter.com/64i8E33zfS — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) October 27, 2021

Напомним, 19 октября президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.