В Украину прибыл глава МИД Швейцарии

Вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис приземлился в Одессе.

Вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис прибыл в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в Украине.

"Вице-президент и Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис только что приземлился в Одессе. Теплый прием от главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого и МИД Украины", - говорится в сообщении дипломатического учреждения.

Приземлення в Одесі! Віце-Президент і Голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії ??Ігнаціо Кассіс щойно приземлився в Одесі. Теплий прийом від голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького та @MFA_Ukraine #УкраїнаШвейцарія#URC2022 pic.twitter.com/64i8E33zfS

— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) October 27, 2021

Напомним, 19 октября президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

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