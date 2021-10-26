Оккупанты обстреляли Гранитное из минометов, повреждены шесть жилых домов и ЛЭП

Поселок Гранитное Волновахского района Донецкой области во вторник, 26 октября, подвергся обстрелу со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

В результате минометного огня, который роSSийские наемники открыли около 10:10, были повреждены шесть жилых домов.

Пострадавших среди гражданского населения не было, информирует пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Там сообщили, что по факту обстрела начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин сообщил, что обстрелы Гранитного продолжались и в течение всей ночи. Боевики применяли патроны 120 калибра.

Кроме домов, повреждения получила и линия электропередач.

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Пресс-служба ООС по состоянию на 17:00 сообщала, что роSSийские наемники возле Гранитного трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В общей сложности с начала суток враг семь раз нарушил мирные договоренности. В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще один получил ранение.