Байден и патриарх Варфоломей обсудили противодействие COVID-19 и изменениям климата

Фото: goarch.org США Джо Байден и Вселенский патриарх Варфоломей ПрезидентДжо Байден и Вселенский патриарх Варфоломей

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден 25 октября в Белом доме встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, находящимся в США с официальным визитом.

В пресс-релизе Белого дома отмечено, что Джозеф Байден поздравил Вселенского патриарха со скорым выздоровлением. Пресс-служба патриарха Варфоломея назвала встречу "теплой и сердечной".

"Стороны обсудили усилия по противодействию изменениям климата, шаги по прекращению глобальной пандемии COVID-19 и важность свободы вероисповедания как основного права человека. Во время их встречи была отмечена решающая роль, которую религиозные общины играют в решении ряда глобальных проблем, с которыми мы все сталкиваемся, а также многолетнюю дружбу и партнерство между президентом Байденом и Его Всесвятостью Вселенским патриархом", - сообщают в Белом доме.

"Дискуссия затронула всеобщее чувство неотложности, вызванное климатическим кризисом... Его святость также поблагодарил президента Байдена за его решительный ответ на пандемию и за его готовность поддержать развивающиеся страны в обеспечении вакцинами против COVID-19", - сказано в релизе Вселенского патриархата .

Фото: goarch.org

Фото: goarch.org

Как сообщалось, 23 октября патриарх Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в США . Это первый визит патриарха в США с 2009 года. 24 октября патриарх Варфоломей должен был возглавить службу в Софийском соборе в Вашингтоне, в округе Колумбия, однако из-за недомогания попал в больницу.

Напомним, в конце августа 2021 года Варфоломей впервые после создания автокефальной Православной церкви Украины посетил Киев .

22 октября на Фанаре торжественно отметили 30-летие восхождения Варфоломея на патриарший престол. Вселенского патриарха поздравляли делегации Православной церкви Украины и еще семи поместных церквей.