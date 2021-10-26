Арахамия заявил, что ошибки в санкционных списках СНБО были сделаны намеренно

По словам нардепа, коррумпированные правоохранители якобы просили за это $100-300 тысяч.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ошибки в санкционных списках СНБО были допущены намеренно и за взятки. За каждую такую техническую "неточность" предлагали от 100 тысяч до 300 тысяч долларов, сказал нардеп в программе "Хард из Влащенко" на "Украина 24".

"Есть объяснения. Уже приходят разные люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов - за вознаграждение - допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Просто продавали этот список, вот и все", – заявил он.

Арахамия добавил, что не верит в случайность ошибок.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 15 октября сообщил, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" ошибочно внесли 108 человек. Экс-замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил, что Министерство внутренних дел времен Арсена Авакова никого по ошибке не "причисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционном списке являются "косметическими".

Новый глава МВД Монастырский сообщил, что руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции было уволено из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Вчера Bihus.info обнародовало расследование о том, что некоторые контрабандисты из санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны перед применением ограничительных мер вышли из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий. Журналисты предположили, что это может свидетельствовать об утечках информации в пользу этих фигурантов.