Арахамия заявил, что ошибки в санкционных списках СНБО были сделаны намеренно

По словам нардепа, коррумпированные правоохранители якобы просили за это $100-300 тысяч.

Арахамия заявил, что ошибки в санкционных списках СНБО были сделаны намеренно
Фото: president.gov.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ошибки в санкционных списках СНБО были допущены намеренно и за взятки. За каждую такую техническую "неточность" предлагали от 100 тысяч до 300 тысяч долларов, сказал нардеп в программе "Хард из Влащенко" на "Украина 24".

"Есть объяснения. Уже приходят разные люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов - за вознаграждение - допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Просто продавали этот список, вот и все", – заявил он.

Арахамия добавил, что не верит в случайность ошибок.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 15 октября сообщил, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" ошибочно внесли 108 человек. Экс-замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил, что Министерство внутренних дел времен Арсена Авакова никого по ошибке не "причисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционном списке являются "косметическими".

Новый глава МВД Монастырский сообщил, что руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции было уволено из-за допущенных ошибок в данных о лицах, в отношении которых наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны.

Вчера Bihus.info обнародовало расследование о том, что некоторые контрабандисты из санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны перед применением ограничительных мер вышли из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий. Журналисты предположили, что это может свидетельствовать об утечках информации в пользу этих фигурантов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ
Глава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисеГлава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе
Блок рекламы


Похожие новости
Некоторые фигуранты санкций СНБО скрыли свои активы до подписания указов Зеленским, – Bihus.infoНекоторые фигуранты санкций СНБО скрыли свои активы до подписания указов Зеленским, – Bihus.info
ГБР нашло на территории роты полиции "Кривбасс" десятки гранатометов и сотни гранат, которые не были на учетеГБР нашло на территории роты полиции "Кривбасс" десятки гранатометов и сотни гранат, которые не были на учете
Адвокат Саакашвили заявил, что власть готовится "ликвидировать" экс-президента ГрузииАдвокат Саакашвили заявил, что власть готовится "ликвидировать" экс-президента Грузии
На Донбассе были ранены двое украинских воиновНа Донбассе были ранены двое украинских воинов
СНБО поручил в течение 3 дней начать отопительный сезон в УкраинеСНБО поручил в течение 3 дней начать отопительный сезон в Украине
Секретарь СНБО прогнозирует более тысячи смертей от ковида ежедневноСекретарь СНБО прогнозирует более тысячи смертей от ковида ежедневно
Данилов заявил о вероятной причастности олигархов к разбалансировке энергосистемы УкраиныДанилов заявил о вероятной причастности олигархов к разбалансировке энергосистемы Украины
Сегодняшнее заседание СНБО закончится нетрадиционными решениямиСегодняшнее заседание СНБО закончится нетрадиционными решениями
Лещенко заявил, что ждет приглашения от Савика Шустера на "Свободу слова"Лещенко заявил, что ждет приглашения от Савика Шустера на "Свободу слова"
Руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили из-за ошибок в санкционных списках СНБОРуководство Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили из-за ошибок в санкционных списках СНБО
Последние новости
Подгружаем последние новости