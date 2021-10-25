Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, - Бутусов

Кандидатуру Резникова президент рассматривает прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не реформатора сектора обороны.

Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, - Бутусов
Фото: 24tv.ua

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Как сообщил главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, на месте Андрея Тарана глава государства видит вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

"Новый кандидат в министры Резников не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для Офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть хаоса, происходящего и выработать в нем какую-то логику и стратегию", - пояснил Бутусов в фейсбуке.

Другим кандидатом, который рассматривался Зеленским, была бывшая кандидат в мэры Киева нардепка от партии "Слуга народа" Ирина Верещук. По данным источников Цензор.Нет, главной мотивацией Зеленского есть желание иметь "разговорчивого" министра обороны вместо "молчаливого" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций из-за больших трудностей с последовательным изложением мыслей.

По мнению Бутусова, Таран "совершенно очевидно физически нездоров и не способен выполнять обязанности министра".

Журналист утверждает, что против смены министра обороны выступает, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, потому что якобы Таран не мешает Банковой в ручном режиме влиять на любые вопросы, в частности, госзакупки.

Кадровые вопросы "Слуги народа" собирались обсуждать на большом заседании фракции в Трускавце, однако затем этот вопрос отложили. Спикер парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопроса перестановок в Кабмине в повестке дня нет, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в него.

Среди наиболее вероятных кандидатов "на вылет" называли министров защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского и аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

19 октября Абрамовский написал заявление на увольнение. В Раде объяснили, что Абрамовского отправят в отставку из-за коррупции эко-инспекций на местах.

Еще в начале сентября заместитель спикера парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") допускала отставку министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Также была информация о возможной отставке руководительницы Министерства социальной политики Марины Лазебной, однако пока она не подтвердилась.

Действующий министр обороны Андрей Таран был предложен главой офиса президента Андреем Ермаком и начальником комитета по разведке Русланом Демченко, которым президент Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности, и по ведению войны в Донбассе. Ермак и Демченко не хотели замены Тарана, и защищали его несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ №330 о штрафах для тех, кто стреляет по роSSийским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, и прежде всего на вопросы организации госзакупок.

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