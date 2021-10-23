Провал судебной реформы может повлиять на вступление Украины в ЕС и НАТО, - послы США и Великобритании

Провал судебной реформы в Украине может также обернуться остановкой инвестиций.

Посол Британии Мелинда Симмонс и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявили, что провал судебной реформы в Украине может повлиять на инвестиции и евроатлантическую интеграцию нашего государства.

Об этом они рассказали в эфире "Свободы слова Савика Шустера, сообщает РБК-Украина.

"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается судебной системы. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность судебной системой. Барьер номер один - свободное и независимое судопроизводство", - сказала Квин.

Британский дипломат, со своей стороны, также отметила, что провал судебной реформы в Украине может обернуться остановкой инвестиций.

"Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я также соглашусь с Кристиной, что это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", - подчеркнула Симмонс.

В то же время представители Великобритании и США подчеркнули, что Вашингтон и Лондон продолжат помогать Украине с внедрением реформ.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очищении ВСП. Принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ .

13 сентября ССУ начал рассматривать вопрос о кандидатах на должность члена этического совета по своей квоте. Такие заявления подали шесть кандидатов, однако члены Совета не смогли делегировать своих кандидатов на должность члена этического совета.

После этого президент Владимир Зеленский пообещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы.

16 сентября в Офисе президента состоялась встреча, по итогам которой послы "Большой семерки" призвали к более быстрому реформированию судебной системы в Украине.

21 сентября Совет судей объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по своей квоте. Документы на конкурс можно было подать до 21 октября.

23 сентября послы G7 заявили, что предложенный Советом судей график "не отражает важности и неотложности" судебной реформы.