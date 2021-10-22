Рада попросила Зеленского присвоить звание героя Украины сотнику УПА

Шесть лет назад парламент обращался с такой же просьбой к Порошенко.

Верховная Рада попросила президента Владимира Зеленского присвоить звание героя Украины сотнику Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу, известному как Кривонос.

Направление соответствующего запроса от группы депутатов поддержали 238 народных депутатов, в том числе 159 "слуг народа".

Симчич наиболее известен в связи с боем под селом Космач на Прикарпатье 1945 года, когда был уничтожен батальон НКВД во главе с генералом Сергеем Дергачевым.

В 1948 году Симчича арестовали и приговорили к 25 годам лагерей в Магаданской области. Там он сидел до 1955 года, после чего его перевели в городок Елец. 1963 в связи с хрущевской оттепелью Симчичу сократили срок до 15 лет и уволили.

В 1968 году Симчича арестовали снова, потому что выяснилось, что он был не рядовым бойцом, а сотником. Во второй раз он вышел на свободу только в 1985 году.

Сейчас ему 98 лет.

Шесть лет назад Верховная Рада с такой же просьбой обращалась к президенту Петра Порошенко, но он этого не сделал. Зато Порошенко наградил Симчича орденом Свободы.

В 2005 году Президент Виктор Ющенко наградил Симчича орденом "За заслуги" 3 степени.