У Савика Шустера вслед за "Суспильным" заявили о давлении Банковой

"Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются прежними".

У Савика Шустера вслед за "Суспильным" заявили о давлении Банковой
Савик Шустер
Фото: kanalukraina.tv

Шеф-редактор ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Дарья Тарасова заявила, что редакция программы часто сталкивается с давлением на свободу слова.

Об этом она рассказала "Сегодня".

Она отметила, что власть всегда пыталась навязать команде проекта удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого они хотели бы пригласить, а тех, кого власть считала нужным. По ее словам, такая ситуация складывалась "и во времена президентства Януковича, и при Порошенко".

"Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются прежними", - сказала Тарасова.

Шеф-редактор "Свободы слова Савика Шустера" вспомнила несколько инцидентов, связанных с политиками. В мае 2020 года депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого пригласили на включение по Skype, попытался прорваться в студию. Партия "Слуга народа" тогда встала на сторону Дубинского, а Офис президента даже отозвал из прямого эфира министра энергетики.

Второй подобный случай, по ее словам, произошел в начале октября, когда депутаты партии "Слуга народа" бойкотировали эфир программы. Под предлогом сборов в Трускавце они отказались даже включиться в прямой эфир или предоставить для дискуссии помощников министров. Инициатива бойкота, как сообщила Тарасова, исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента.

Также журналистка отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, когда он занимал должность гендиректора телеканала "1 + 1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выбросил программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции.

"Сегодня этот человек отвечает за информационную политику в стране", - подчеркнула Тарасова.

Она также провела параллели с подавлением свободы слова в РоSSии и Беларуси.

"Попытки власти влиять на содержание общественно-политических программ - и наших, и "Суспильного", и любых других - свидетельствуют о том, что мы движемся в направлении РоSSии и Беларуси. Возможны ли такие прецеденты в стране, провозгласившей приоритет европейских ценностей? Примет ли Евросоюз в свое сообщество государство, где существуют такие тенденции? Думаю, ответ очевиден", - подытожила Тарасова.

Ранее журналистка Мирослава Барчук, ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", обвинила Офис президента в давлении. По словам журналистки, 11 октября из Офиса президента поступил ультиматум, чтобы в программе присутствовали двое "слуг" - или не придет ни один. Через неделю появился другой ультиматум: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному внефракционному депутату Гео Леросу.

Ее слова подтвердил другой ведущий программы Павел Казарин.

Президент Владимир Зеленский назвал заявление журналистов "хайпом".

Напомним, что "UA: Первый" является общественным вещателем. Он финансируется из бюджета по защищенным статьям - ежегодно на его работу закладывается не менее 0,2 процента расходов общего фонда Государственного бюджета Украины. При этом должностные лица не могут влиять на информационную политику концерна.

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