Кабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительства

Кабинет министров в среду повторно освободил бывшего заместителя главы ДСНС Василия Стоецкого.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

В марте 2015 года Стоецкого вместе с тогдашним руководителем службы Сергеем Бочковским задержали во время заседания правительства по подозрению в организации коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов у компаний по завышенным ценам.

В тот же день он был освобожден от должности.

В мае 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Стоецкого в должности и обязал выплатить ему 464 тысячи гривен за время вынужденного прогула. В марте 2019 года это решение подтвердил Шестой апелляционный административный суд.

В связи с этим правительство возобновило Стоецкого в должности с 25 марта и сразу же уволило с 28 августа 2017 года, когда экс-чиновнику исполнилось 60 лет, в связи с достижением им предельного возраста пребывания на службе.

Напомним, Бочковского вместе с замом Василием Стоецким задержали на заседании правительства в марте 2015 года и сразу уволили. Исполняющим обязанности главы ГСЧС тогда стал Шкиряк.

Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда говорил, что доказательства вины руководителей ГСЧС достаточные и убедительные, однако обвинительного приговора им так и не вынесли.