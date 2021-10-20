Третьякова не считает неэтичными свои слова о смерти нардепа Полякова

"Это отношения человека со смертью ... Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни".

Третьякова не считает неэтичными свои слова о смерти нардепа Полякова
Фото: Facebook /Alexandr Senko

Глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова, которая попала в скандал из-за своего комментария относительно смерти нардепа Антона Полякова, заявила, что будет выполнять свою работу, "независимо от должностей".

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

"Это (вопрос ее отстранения от должности главы комитета, - ред.) решает зал и фракция. Я останусь в Украине, буду работать, независимо от должностей. Здесь нет такого глагола как "хочу". Здесь есть глагол "нужно". Поэтому, если фракция считает, что я должна быть на этом месте, я буду. Если фракция считает, что не должна ... буду делать свою работу и вносить законопроекты, независимо от должностей", - сказала Третьякова.

При этом она подчеркнула, что решение о ее отстранении должен решить Регламентный комитет.

"А я имею возможность себя защитить, в том числе и на этом комитете", - отметила нардеп.

На вопрос о том, сожалеет ли Третьякова о написанных словах, она заявила: "Я бы хотела с кем-то из вас сесть и поговорить о морали и этике, в том числе в парламентских отношениях. Я утром встречалась с представителем американской демократии, с политиком, но это - не конгрессмен, но он на политической должности. И мы эту тему затрагивали. И мне кажется, что нам не хватает разговора о том, что такое мораль и этика, и каким образом, когда мы говорим, сожалеет или нет народный депутат о каких-то своих высказываниях ... Наверное, это касается того, как его мораль соответствует высказываниям, или тем высказываниям, которые берутся из контекста ... А потом, если эти высказывания вообще добыты из личной переписки, или переписки во фракции, как нужно относиться к доказательствам этих слов, и что у нас мораль и этика в личных отношениях, в политических, и что мораль и этика в отношениях, и в том числе и с журналистами".

На уточняющий вопрос о том, сожалеет ли она, Третьякова сказала, что это - "относительная категория".

"Я подумаю над этим ... Есть регламент, где четко написано, что для того, чтобы отстранили, нужно выступить в парламенте. Мы не отстраняем народных депутатов, которые тут в дверях людей "скотиняками" называли. Это ведь тоже оскорбление. Мы не отстраняем народных депутатов, которые здесь используют глаголы, что кто-то в зале "тявкает и визжит". Посмотрите на стенограммы, какие оскорбления", - отметила Третьякова.

На замечание жуналистив о том, что все эти люди могли ответить депутатам, а Поляков, который погиб, Третьяковой ответить не мог, депутат сказала: "Это отношения человека со смертью. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная тема, гуманитарная, которую Европа обсуждает, а мы почему-то - нет. Каждый человек, который в мире живет, он сталкивается со смертью близких или неблизких. И как человек должен реагировать на это - ну, по-разному. Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни".

"Я не считаю, что в них (словах о Полякове, - ред.) были неэтичные вещи", - подытожила она, отметив, что не радовалась смерти коллеги.

Напомним, известие о смерти Антона Полякова появилось утром 8 октября. Офис генерального прокурора заявил, что он умер в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Позже токсикологическая экспертиза обнаружила в его теле следы алкоголя и метадона. Полиция рассматривает две версии смерти - естественная вследствие болезней и отравление, как самостоятельное, так и посторонними лицами.

В день смерти Полякова Третьякова прокомментировала смерть коллеги в партийном чате словами "одним врагом меньше". На замечания коллег по парламенту она заявила о "наступлении на свободу слова".

На фоне скандала депутаты потребовали ее отстранения от пленарных заседаний, а также снятия с должности руководителя комитета. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает маловероятным отстранение Третьяковой от должности главы социального комитета.

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