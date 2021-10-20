Польша увеличила количество военных на границе с Беларусью

"Почти 6 тыс. солдат 16, 18 и 12 дивизий служат на польско-белорусской границе".

Польская власть из-за наплыва нелегальных мигрантов увеличила количество военнослужащих на границе с Беларусью до почти 6 тысяч солдат.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Почти 6 тыс. солдат 16, 18 и 12 дивизий служат на польско-белорусской границе. Солдаты оказывают поддержку пограничникам, охраняя границу страны и не допуская ее незаконного пересечения", - написал Блащак в Twitter .

Как сообщает “РБК-Украина”, ранее министр заявлял, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Таким образом количество военных было увеличено вдвое.

Ju? prawie 6 tys. ?o?nierzy z 16, 18 i 12 dywizji pe?ni s?u?b? na granicy polsko-bia?oruskiej. ?o?nierze udzielaj? wsparcia @Straz_Graniczna , chroni?c granic? kraju i nie dopuszczaj?c do jej nielegalnego przekroczenia. pic.twitter.com/J5mEyUjBsV — Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) October 19, 2021

Напомним, президент Польши Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью.

Польша также развернула на границе с белорусами заграждение из колючей проволоки.