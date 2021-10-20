Польша увеличила количество военных на границе с Беларусью
"Почти 6 тыс. солдат 16, 18 и 12 дивизий служат на польско-белорусской границе".
Польская власть из-за наплыва нелегальных мигрантов увеличила количество военнослужащих на границе с Беларусью до почти 6 тысяч солдат.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Почти 6 тыс. солдат 16, 18 и 12 дивизий служат на польско-белорусской границе. Солдаты оказывают поддержку пограничникам, охраняя границу страны и не допуская ее незаконного пересечения", - написал Блащак в Twitter.
Как сообщает “РБК-Украина”, ранее министр заявлял, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Таким образом количество военных было увеличено вдвое.
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Напомним, президент Польши Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью.
Польша также развернула на границе с белорусами заграждение из колючей проволоки.
С начала года зафиксировано более 15 тысяч попыток незаконного пересечения границы РП и, соответственно, ЕС на польском участке, задержаны 1800 мигрантов. По данным Пограничной службы Польши, часть мигрантов прибывает через Беларусь из РоSSии.