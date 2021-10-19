РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

На Донбассе в течение суток со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещено Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, 13 октября украинские военные задержали боевика в районе КПВВ "Золотое". Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.

16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области.

На Луганщине миссия ОБСЕ продолжает свою работу.

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