РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

На Донбассе в течение суток со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещено Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, 13 октября украинские военные задержали боевика в районе КПВВ "Золотое". Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.

16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области.