РоSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Потерь среди военных нет.
На Донбассе в течение суток со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один раз - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих нет.
"Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещено Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.
Напомним, 13 октября украинские военные задержали боевика в районе КПВВ "Золотое". Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.
16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области.
На Луганщине миссия ОБСЕ продолжает свою работу.