Корниенко: Рада может переголосовать неточности в законе об олигархах

Верховная Рада может переголосовать неточности в законопроекте об олигархах. Об этом в кулуарах парламента сообщил новый первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Думаю, может быть корректировка текста в соответствии со 131 статьей Регламента. Комитет исследует эту возможность. Вполне возможно, что мы завтра или в четверг еще раз проголосуем техническое редактирование, чтобы устранить технические ошибки, которые возникли в результате голосования", - отметил он.

Законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) принимался под протест оппозиционных фракций и блокирование трибуны. Дмитрий Разумков в это время находился на самоизоляции из-за повторного заболевания ковидом.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок. При этом во время голосования по "спецпроцедуре" одновременно учли три поправки, которые противоречат друг другу.

Речь о поправки под номерами 396, 398, 406. В частности, правка 398 авторства самого Разумкова предусматривает: решение о признании лица олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по представлению независимой комиссии, которая создается для рассмотрения таких вопросов. Зато в поправке 406 говорится, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО.

По мнению ряда народных депутатов, в частности главы фракции «Голос» Ярослава Железняка, из-за упомянутой коллизии закон придется переголосовывать. Зато экс-спикер был убежден: переголосовывать не нужно, президент должен или вернуть документ в Верховную Раду со своими предложениями, или подписать его и затем вносить изменения в него другим законопроектом.

В свою очередь представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский подчеркнул: взаимоисключающие правки не были проголосованы, поэтому спикер должен завизировать закон и передать его на подпись президенту. А коллизия, о которой говорил Дмитрий Разумков, вызванная неточностями в стенограмме, которые первый вице-спикер Руслан Стефанчук исправил на следующий день, зачитав изменения в стенограммы предыдущего заседания.

Нардепы сегодня должны отклонить 12 постановлений об отмене результатов голосования за антиолигархический проект закона. После этого его сможет подписать спикер парламента, правда, до сих пор неясно, какой - бывший или нынешний. Экс-голова Совета Дмитрий Разумков говорит, что подпись должен ставить он. По его словам, это определено решением Конституционного суда. Подписание Стефанчуком экс-спикер будет считать нарушением.

Его преемник Руслан Стефанчук тем временем сказал, что надеется на консенсусное решение: "думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем какое-то решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал".

Между тем в регламентном комитете утверждают, что законопроект вполне может подписать Стефанчук.