Антитеррористические учения в Винницкой области: "диверсантов" обезвредили, "заложников" - уволили

По легенде тренировок, "террористы" планировали осуществить серию взрывов на объектах Днестровской ГЭС и убежать в Приднестровье.

Служба безопасности Украины провела многоэтапные антитеррористические учения в приграничных районах Винницкой области. Особенностью тренировок были поиск и нейтрализация одновременно нескольких диверсионных групп вблизи границы в ночное время, сообщает пресс-центр СБУ.

Спецназовцы обезвредили членов условных диверсионно-разведывательных групп, которые планировали совершить взрывы на объектах Днестровского гидротехнического каскада и бежать в самопровозглашенное Приднестровье, а также провели спецоперацию по освобождению "заложников".

По легенде тренировок, "террористы" планировали осуществить серию взрывов на объектах Днестровского гидротехнического каскада и тем самым спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию.

Участники тренировок задержали одну из "диверсионных" групп вблизи их тайника при попытке приблизиться к террористически уязвимому объекту.

Другая группа после неудачной попытки "заминирования" объекта критической инфраструктуры захватила заложников и выдвинула требования к руководству государства.

"В результате проведенных переговоров и совместных антитеррористических мероприятий, силовики отвлекли внимание вооруженных «диверсантов» и ликвидировали их. Всех заложников было освобождено", - сообщают в пресс-центре спецслужбы.

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