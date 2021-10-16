Сайты попали в один ряд с проектами "Радио Свобода", "Медуза" и "Медиазоной".

Министерство юстиции РоSSии признало издания Republic (бывший Slon.ru) и "Росбалт" иностранными агентами.

Об этом сообщается на сайте министерства.

87-м номером в список СМИ-иностранных агентов вошло ООО "Москоу диджитал медиа" (юридическое лицо Republic), а 88-м - АО "РС-Балт" ("Росбалт").

"Мы считаем такое решение и несправедливым, и незаконным. Закон об иностранных агентах вообще должен быть отменен (о чем мы не раз писали и говорили). Но его применение к Republic - за гранью абсурда, потому что наше издание существует только на деньги подписчиков. У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка", - говорится в заявлении Republic по этому поводу.

Издание существует с 2009 года и до 2016-го называлось Slon.ru.

Информационное агентство «Росбалт» создала и возглавила в 2000 году Наталья Чаплина - жена Виктора Черкесова, который на тот момент был постоянным представителем президента РФ Владимира Путина в одном из округов РоSSии.

СМИ-иноагенты обязаны подробно отчитываться Минюсту обо всех своих доходах и расходах, о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории РоSSии с соответствующей маркировкой.

За нарушение требований СМИ рискует получить многомиллионные штрафы.

Начиная с апреля 2021 в РоSSии иноагентами объявили ряд независимых СМИ , включая "Медузу", VTimes (которому пришлось закрыться), "Инсайдера", телеканал "Дождь", издание "Важные истории", "Медиазону".

Из-за угрозы репрессий объединения журналистов-расследователей OCCRP прекратило работу в РоSSии, а медиаресурсы Михаила Ходорковского ("Открытые медиа" и "МБХ Медиа") закрылись.