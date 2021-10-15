Оккупанты сегодня 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе

С утра пятницы, 15 октября в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины, применив, в частности, запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в течение четверга, 14 октября, роSSийско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.