Долги ВСУ этого года достигают 3 млрд гривен, - Геращенко

"Все расходы на оборону в бюджете на следующий год заморожены".

Впервые с 2014 года военным перестали вовремя выплачивать компенсации за наем жилья, вещественные, другие социальные выплаты, и уже 3 года заморожены зарплаты военнослужащим.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В День защитников и защитниц Украины, добавляет народный депутат, на сайте ОП "появился" указ президента с требованием немедленной выплаты долгов ВСУ. ...Уже и сами военные чиновники признают, что долги этого года достигают 3 млрд грн, потребности армии – больше 7 млрд", - отметила народная избранница.

По словам Геращенко, все расходы на оборону в бюджете на следующий год заморожены. Зато возросло финансирование МВД , ГБР, СБУ , прокуратуры и тому подобное.

"Трудно представить уровень лжи и безответственности власти, если бы не было нашей команды, единственной, которая ежедневно напоминает власти об их обязанности. А относительно долгов перед ВСУ, то мы жестко промониторим, чтобы все они были погашены», - отметила Геращенко.

Напомним, Министерство обороны Украины 11 и 12 октября профинансировало военные части и учреждения Вооруженных Сил Украины на общую сумму почти 3,7 млрд гривен. Эти средства предназначены для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих, выплаты вознаграждений, поощрение личного состава и тому подобное.