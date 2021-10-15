Долги ВСУ этого года достигают 3 млрд гривен, - Геращенко

"Все расходы на оборону в бюджете на следующий год заморожены".

Долги ВСУ этого года достигают 3 млрд гривен, - Геращенко
Ирина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

Впервые с 2014 года военным перестали вовремя выплачивать компенсации за наем жилья, вещественные, другие социальные выплаты, и уже 3 года заморожены зарплаты военнослужащим.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В День защитников и защитниц Украины, добавляет народный депутат, на сайте ОП "появился" указ президента с требованием немедленной выплаты долгов ВСУ. ...Уже и сами военные чиновники признают, что долги этого года достигают 3 млрд грн, потребности армии – больше 7 млрд", - отметила народная избранница.

По словам Геращенко, все расходы на оборону в бюджете на следующий год заморожены. Зато возросло финансирование МВД, ГБР, СБУ, прокуратуры и тому подобное.

"Трудно представить уровень лжи и безответственности власти, если бы не было нашей команды, единственной, которая ежедневно напоминает власти об их обязанности. А относительно долгов перед ВСУ, то мы жестко промониторим, чтобы все они были погашены», - отметила Геращенко.

Напомним, Министерство обороны Украины 11 и 12 октября профинансировало военные части и учреждения Вооруженных Сил Украины на общую сумму почти 3,7 млрд гривен. Эти средства предназначены для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих, выплаты вознаграждений, поощрение личного состава и тому подобное.

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