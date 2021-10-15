Кабмин хочет обеспечить в 2022 году жильем всех переселенцев-защитников

В очереди стоят более 3 тысяч человек.

Кабинет министров Украины планирует выделить в следующем году на жилье для переселенцев-участников боевых действий 5,5 миллиарда гривен.

Об этом заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко заявил в эфире Радио Свобода.

Эти средства предусмотрены на обеспечение жильем всех временно-перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.

"Президентом было принято решение в следующем году стараться закрыть всю очередь - более 3 тысяч человек, которые нуждаются в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом. 5,5 миллиарда гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем", - сказал Ильяшенко.

Он отметил, что очередь постоянно меняется, поскольку списки формируются на местах - в облгосадминистрациях, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение этого жилья.

"Мы выдаем деньги, а люди сами за эти деньги ищут на рынке жилье. Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, один или два миллиона дается на одну семью и они в течение определенного периода времени обязаны приобрести это жилье", - рассказал замминистра.

Напомним, Верховная Рада направила 282 млн гривен на денежную компенсацию жилья семьям защитников-переселенцев. Таким образом еще 220 семей украинских защитников-переселенцев получат денежную компенсацию за утраченное жилье.