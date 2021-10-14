Депутаты предложили поправки в эскиз Большого Государственного Герба

Президентский законопроект о Большом Государственном Гербе и поправки к нему сейчас находятся на рассмотрении в комитете. Выносить на рассмотрение зала во втором чтении его будут после того, как документ приобретет консенсусный вид и сможет получить 300 голосов.

Об этом на брифинге сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"О законопроекте о Большом Государственным Гербе, я насколько знаю, он рассматривается, предварительно все поправки на рассмотрении в комитете. Там, по-моему, внесены некоторые предложения по изменению тех или иных элементов рисунка государственного герба. После того, как комитет рассмотрит эти вопросы, я думаю, что он также может быть вынесен в Верховную Раду. Но я еще раз подчеркиваю, изменения в Конституцию принимаются в 300 голосов. Поэтому мы будем выходить на тот вариант, который будет поддержан в зале в 300 голосов, потому что выносить и проваливать - это неправильно", - отметил он.

Стефанчук добавил, что исключить из Конституции положения о наличии Государственного герба по законодательству можно только после проведения всеукраинского референдума. Положение о Большом гербе содержится в первой главе Основного закона, а для изменений в этот раздел, как и 3-го и 13-го, нужен референдум.

"Я не уверен, что в нынешней ситуации в Украине нам нужно проводить и тратить на это 2 млрд гривен", - добавил Стефанчук.

По его мнению, этот документ могут рассмотреть во время текущей сессии, если успеют проголосовать за насущные вопросы.

Напомним, 24 августа Верховная Рада на внеочередной сессии 24 августа одобрила в первом чтении президентский законопроект о Большом Государственном Гербе (5712).

Эскиз герба подвергался критике, в частности, из-за недоказанности существования короны Ярослава Мудрого, "две левых ноги льва", а также то, что элементы символа стоят на государственном флаге.

Напомним, что Малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако Большого Герба Украины до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие Большого Герба было утверждено в 20-й статье.

29 июня президент внес в Раду законопроект о Государственном гербе как неотложный. В августе Зеленский созвал внеочередное заседание для рассмотрения этого законопроекта. Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин 17 августа отметил, что в парламенте не было голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования мог стать основанием для роспуска Верховной Рады.

25 августа 2020 года Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба. Этот конкурс был уже четвертым, на котором выбирали лучший эскиз.

После Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного герба. Министерству культуры поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза. 19 ноября Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины объявил победителей.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.