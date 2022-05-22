В Сенате предложили НАТО вмешаться, если Путин применит ядерное оружие в Украине

Ромни предупредил, что загнанный в угол и заблуждающийся Путин может применить ядерное оружие в войне против Украины, информирует ZN.ua.

В Сенате предложили НАТО вмешаться, если Путин применит ядерное оружие в Украине
© КГГА, Алексей Самсонов

Сенатор-республиканец Митт Ромни предположил, что "НАТО может вступить в бой" в Украине, "потенциально уничтожив испытывающие трудности роSSийские вооруженные силы", если роSSийский диктатор Путин применит ядерное оружие.

Сенатор от штата Юта также предложил Западу поставить ультиматум перед Китаем и другими союзными РоSSии странами.

"Вы либо с нами, либо с Россией — вы не можете быть с обоими", — написал Ромни в эссе в New York Times.

"Применение Россией ядерного оружия, несомненно, стало бы переосмыслением, переориентацией геополитического поля", — продолжил Ромни. "Любая страна, которая решит сохранить связи с Россией после такого, сама станет изгоем в мире".

Ромни предупредил, что "загнанный в угол и заблуждающийся" Путин может применить ядерное оружие в войне против Украины, ссылаясь на предупреждения бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, посла РоSSии в США Анатолия Антонова и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

В апреле Бернс предупредил, что "отчаяние" Путина может привести к использованию "тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности".

Ромни также призвал США продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против роSSийского вторжения. Если США прекратят поставки вооружения, написал Ромни, Путин продолжит "вторгаться и порабощать" другие страны.

В субботу президент Джо Байден подписал пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов; 20 миллиардов долларов пойдут на военную помощь.

Ромни открыто выражал свое презрение к Путину с самого начала войны, назвав роSSийского президента в феврале "маленьким, злым человеком", который пытается превратить РоSSию в "империю". Он также назвал пропутинских республиканцев "изменниками".

На этой неделе роSSийский политолог Алексей Фененко заявил в пропагандистской программе "60 минут", что вторжение Путина в Украину было "репетицией" более крупного конфликта, и что они используют войну, чтобы "испытать и выступить против" оружия НАТО.


Александр Хребет, ZN.ua

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